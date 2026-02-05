A szélsőbaloldali Ilaria Salis szerint kirakatperben ítélték el Maya T-t Magyarországon

"Ez az ítélet egy kirakatperben született." - Ezt mondta a Maya T. elleni eljárásról az olasz szélsőbaloldali képviselő. Ilaria Salis, aki csak azért úszta meg a börtönt, mert a baloldal az Európai Parlamentbe menekítette, arról beszélt: elképzelhetetlennek tartja, hogy ellenzékiek ügyét tisztességes eljárásban vizsgálják egy olyan országban, ahol az antifasizmust terrorizmusnak minősítik, és a kormányfő illeberális demokráciának nevezi a politikai rendszerét. Az antifa aktivista azzal vádolja Magyarországot, hogy bosszút akar állni a politikai ellenfelein.

8 év szabadságvesztés ítéletét hirdette ki a bíró Maya T. ügyében. A transznemű antifa aktivista az utolsó szó jogán áldozatnak állította be magát. A magát törékenynek és virágnak mondó Maya T és a társai 3 éve szabályos embervadászatot tartottak Budapesten. A célpontok találomra kiválasztott, ártatlan járókelők voltak, köztük három lengyel turista is. A brutális szélsőbaloldali bűnözők nyolc embernek okoztak sérülést. Viperával ütötték őket, megrugdosták az áldozataikat és az egyiküket gyúlékony folyadékkal öntötték le.

Az ügy főszereplője, a verőemberek csoportjának szervezője az olasz Ilaria Salis volt, aki 15 hónapot töltött előzetes letartóztatásban illetve házi őrizetben Magyarországon. A börtöntől azért menekült meg, mert a baloldal európai parlamenti képviselői helyhez juttatta, és automatikus mentelmi jogot kapott. Salis Brüsszelben rögtön a magyar jogrendet és a kormányt kezdte támadni, majd tüntetést szervezett, hogy engedjék szabadon Maya T-t.

Az Európai Parlament a magyar ügyészség kérését megtagadva mentette meg Salist. Az antifa aktivista ellen Olaszországban több eljárás is indult korábban, mivel szélsőbaloldali csoportok tagjaként illegálisan épületeket foglalt el, és lakásfoglalóként élt Milánóban. Az önkormányzatok 90 ezer euró be nem fizetett lakbért és szolgáltatási díjat követelnek tőle.