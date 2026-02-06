Nipah-vírus: kell-e tartanunk egy újabb világjárványtól? – Szlávik János válaszol

Bár a nemzetközi hírekben egyre többször bukkan fel a rendkívül magas, akár 70 százalékos halálozási aránnyal fenyegető Nipah-vírus, Szlávik János szerint egyelőre nem kell világjárványtól tartanunk. Az infektológus a HírTV adásában elmondta: a vírus nehezen terjed emberről emberre, és Magyarországon még sosem azonosították.
A Nipah-vírus elsősorban Délkelet-Ázsiában, denevérekről terjed át az emberre, és súlyos agyvelő- vagy tüdőgyulladást okozhat. Szlávik János kiemelte, hogy a hosszú, akár háromhetes lappangási idő ellenére a fertőzöttek csak a tünetek megjelenésekor adhatják tovább a betegséget
Az influenza tetőzik Magyarországon
A szakember figyelmeztet: a hazai influenzajárvány jelenleg is felszállóágban van, a betegszámok folyamatosan emelkednek, ezért a kockázati csoportokba tartozóknak továbbra is javasolt a védőoltás felvétele.