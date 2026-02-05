Megosztja az olasz politikát a Maya T-re kiszabott büntetés

Megosztja az olasz politikát és közvéleményt a Maja T.-re és társaira kiszabott büntetés. Míg a baloldalon a jogállamiság hiányáról beszélnek, addig a jobboldalon úgy látják, hogy a magyar bíróság döntése helyes volt. A Liga képviselője szerint nem a magyar, hanem az olasz bíróságokkal van baj.
Nem örül az olasz baloldal a többéves börtönbüntetéseknek, amit Ilaria Salis tettestársaira szabott ki a magyar bíróság. Az őt jelölő párt vezetői szerint nem lehet megbízni a magyar bírói döntésben.
Egészen más véleményen vannak az olasz jobboldali pártok. Képviselőik már korábban is szégyenletesnek nevezték egy bűnöző képviselői jelölését, akit 29 esetben jelentettek fel és 4 esetben ítélték el Olaszországban. A Liga szerint a hiba nem Magyarországon van.
Közben kommentek ezrei árasztották el az internetet, amelyekben a baloldaliak Ilaria Salist éltetik. A jobboldal viszont őt és minden tettestársát a magyar börtönbe küldené és hasonló bírói döntéseket várnak Olaszországban is.