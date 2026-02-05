Megosztja az olasz politikát a Maya T-re kiszabott büntetés

Nem örül az olasz baloldal a többéves börtönbüntetéseknek, amit Ilaria Salis tettestársaira szabott ki a magyar bíróság. Az őt jelölő párt vezetői szerint nem lehet megbízni a magyar bírói döntésben.

Egészen más véleményen vannak az olasz jobboldali pártok. Képviselőik már korábban is szégyenletesnek nevezték egy bűnöző képviselői jelölését, akit 29 esetben jelentettek fel és 4 esetben ítélték el Olaszországban. A Liga szerint a hiba nem Magyarországon van.

Közben kommentek ezrei árasztották el az internetet, amelyekben a baloldaliak Ilaria Salist éltetik. A jobboldal viszont őt és minden tettestársát a magyar börtönbe küldené és hasonló bírói döntéseket várnak Olaszországban is.