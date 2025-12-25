Megjelent a kormányrendelet: 936 ezer forintra nő a pedagógusok átlagbére

A kormányzat tartja a szavát, és folytatódik a bérfelzárkóztatási program az oktatási szektorban. Megjelent a kormányrendelet, amely garantálja, hogy január elsejétől újabb béremelést kapnak a pedagógusok. A döntés értelmében a pedagógus átlagbér soha nem látott szintre, bruttó 936 ezer forintra emelkedik. Orbán Viktor miniszterelnök már októberben előrevetítette, hogy a diplomás átlagbér 80 százalékára történő emelés stratégiai cél, amit most a számok is igazolnak. Gulyás Gergely rámutatott: ebben a kormányzati ciklusban több mint 100 százalékkal emelkedtek a bérek, ami azt jelenti, hogy a fizetések gyakorlatilag megduplázódtak. Ez a lépés világos üzenet arról, hogy a kormány megbecsüli a tanárok munkáját.