Mohos Gábor püspök a hamvazószerda üzenetéről

„Emlékezz ember, porból vagy és porrá leszel” – ezzel az ősi figyelmeztetéssel vette kezdetét hamvazószerdán a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjti időszak. A Szent István-bazilikában Mohos Gábor püspök-plébános Illés Péter riporternek adott interjújában rávilágított: a bűnbánat és a lemondás mellett ez az időszak sokkal inkább az Istenre és egymásra való tudatos odafigyelésről szól.