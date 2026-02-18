Február 23-án indul a XIV. Civil Véradó Hét

Február 23. és 27. között országszerte közel 90 helyszínen várják az önkénteseket, hogy segítsenek áthidalni a februári kritikus időszakot, amikor a betegségek miatt hagyományosan kevesebb a donor. A kezdeményezés, amely 2019-ben alig 500 fővel indult, mára hatezer embert mozgat meg évente, idén pedig ingyenes szűrővizsgálatokkal és neves fővédnökök támogatásával ösztönzik a lakosságot, különösen a fiatalabb generációkat az életmentő segítségnyújtásra.