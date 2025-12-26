Meglepő részletek Orbán Viktor gyerekkorából

Orbán Győzőné az interjúban kiemelte, hogy féltette fiát, mert tisztában volt a kommunista diktatúra jelentette veszélyekkel, ami miatt a rendszerváltás előtt egyáltalán nem volt kockázat-mentes a politikai pálya. A miniszterelnök édesanyja azt üzente fiának, idézem: "Ahogy most van, az maradjon így, és senkinek semmi baja ne legyen".