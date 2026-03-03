A legmagasabb biztonsági készültséget vezették be Olaszországban az iráni háború miatt. Az olasz külügyminiszter szerint Washington és Jeruzsálem nem értesítette Meloni kormányát az Iránt ért megelőző csapásról. A részletekről Jánosi Dalma tudósított Rómából.
Teljes készültségben vannak az olasz biztonsági erők - ezt erősítette meg az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni, tekintettel a fokozódó globális konfliktusokra és a terrorveszély kockázatának növekedésére. A kormányfő biztosította a lakosságot, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a belső biztonság fenntartása érdekében.