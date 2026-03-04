Kalapács alatt ikonikus filmek relikviái

A gyűjtők nagy örömére a Cápa és a Star Wars filmek tárgyait, és több mint 1550 mozis és televíziós relikviát küldenek aukcióra. A Propstore Entertainment Memorabilia aukcióján olyan klasszikusból is jelennek meg tárgyak, mint a Terminátor.

A Cápa thriller karakterei által használt horgászpisztoly is szerepel az eladható tárgyak között, amely árát előreláthatólag 250-500 ezer dollárra becsülik, míg a filmben használt horgászbotért körülbelül 150 ezer dollárt remélnek. A film tárgyai egyébként az 50. évfordulójukat ünneplik. Érdekesség, hogy a mozifilmnek nagy bukást jósoltak még 1975-ben, végül a filmtörténet addigi legmagasabb bevételét hozta.

Két évvel később viszont a Csillagok háborúja (Star Wars) bevételei jócskán túlszárnyalták a Cápa sikerét. Az aukció vezető tárgya az ikonikus C3PO robot feje, ami még világít is.

Az aukcióból a Terminátor trilógia sem maradhatott ki, azonban nem minden filmes tárgyat egyszerű azonosítani, hogy valóban szerepelt-e a filmben.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb könyvsikere a Harry Potter volt. Természetesen a 20. és 21. század legmeghatározóbb fantasy filmje sem maradhatott ki a színes aukcióból. A varázslatos Roxfort iskola tárgyi világa is látható volt az aukciós kiállításon. A Tekergők térképének értékét körülbelül 80 ezer dollárra becsülték.

Az aukció előtti kiállításon minden tárgyat szemügyre vehetett bárki. A 1550 filmes tárgy rengeteg kincskeresőnek okozott nagy örömöt.