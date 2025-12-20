Őseink még nyersen estek neki a frissen elejtett vadnak, sőt a világon még mindig akadnak helyek, ahol hagyománya van a hasonló vérengzésnek. A végletekig szenzitív nagyvárosokban viszont nincs helye köztéren a malacsütésnek. Olyannyira megzavarta a vegán járókelők lelkivilágát a lassan pörkölődő malacpecsenye látványa, hogy el kellett rejteni előlük kordonokkal. Nem elégítette meg azonban a céklalére és bosszúra szomjazó vegánokat a disznóság elrejtése, feljelentették a gasztroplacc évek óta épülő közösségi oldalát is, most pedig mentik ami menthető.
Nincs alsó korhatára annak, hogy valakiből hős legyen, egy négy éves kisfiú megmentette anyukája életét azzal, hogy nem késlekedett cselekedni, amikor baj történt.
Ha nem is úriemberként viselte a vereséget Cameron Menzies, de senkinek nem esett bántódása a darts világbajnokságon. Egy nagyreményű 20 éves játékos, Charlie Manby ugyanis kiejtette őt az első fordulóban, miután öt szettben megverte ellenfelét. A feldühödött skót haragja az italtartó asztalra zúdult, megöklözte háromszor a jobb sorsra érdemes bútordarabot, majd vérző kézzel eszkuzálta magát a nézők előtt.