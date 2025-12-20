Több órás élő adással készül a HírTV a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésére

Föl kell készülni, hogy Brüsszel tulajdonképpen a harmadik magyar választást próbálja megnyerni - figyelmeztetett a miniszterelnök a Mohácson a választás tétjéről. A DPK háborúellenes gyűlésének következő állomása pedig Szeged lesz, ahol a tízezer fő befogadására képes Pick arénában kap otthont a rendezvény. A gyűlésről ezúttal Adorján Kira fog tudósítani.

Szombaton is színes műsor várja majd a nézőket- erről már a HírTV műsorvezetője beszélt. Déri Stefi elmondta: politikusokkal és elemzőkkel fognak beszélgetni egy kitelepített stúdióban, illetve a lázárinfót is követik, amelyen Orbán Viktor is ott lesz. A Műsorvezető hangsúlyozta: a mai politikai fejlemények miatt kiemelten fontos erről a témáról beszélni.