Ukrán külügyminiszter: most mindenki imádkozik, hogy Orbán elveszítse a következő választásokat

Menczer Tamás bejegyzésében hozzátette, az ukránok azt akarják, hogy a Tisza nyerje meg a választást. Ez pedig most, hogy Brüsszel és további 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának, különösen veszélyes. Magyarország ebben nem vesz részt, mi továbbra is ki akarunk maradni a háború őrületből. A magyar kormány pedig továbbra is a magyarok érdekeit fogja képviselni, fogalmazott Menczer Tamás.