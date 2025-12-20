NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ukrán külügyminiszter: most mindenki imádkozik, hogy Orbán elveszítse a következő választásokat

A Tisza ukránpárti és háborúpárti, ezt pedig most Zelenszkij korábbi külügyminisztere kimondta - írta közösségi oldalán a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Menczer Tamás bejegyzésében hozzátette, az ukránok azt akarják, hogy a Tisza nyerje meg a választást. Ez pedig most, hogy Brüsszel és további 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának, különösen veszélyes. Magyarország ebben nem vesz részt, mi továbbra is ki akarunk maradni a háború őrületből. A magyar kormány pedig továbbra is a magyarok érdekeit fogja képviselni, fogalmazott Menczer Tamás.

 

