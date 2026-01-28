A bábok tánca: Magyar Péterék engednének Kijevnek, miközben a főpolgármester a vádlottak padjára kerül

A politikai puskaporos hordó robbanni készül. Zelenszkij nem titkolja tovább: 2027-re, a feltételek teljesítése nélkül is belekényszerítené Ukrajnát az Európai Unióba. Bár a Századvég felmérése szerint az európaiak háromnegyede – félve a bűnözéstől és a gazdák tönkretételétől – elutasítja a gyorsított felvételt, Kijev nem válogat az eszközökben. Az ukrán külügy a magyar békepárti álláspontot támadva Orbán Viktort egyenesen Hitler csatlósához hasonlította, miközben egy ukrán véleménycikk szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén Budapest végre „szakítana” az óvatos politikával és kiszolgálná Kijevet. A Tisza-lufi azonban ereszt: Csercsa Balázs leleplezte, hogy a párt valójában egy 20-30 fős, zárt elit klubja, akik csak kihasználják az önkénteseket, és ígéreteiket sosem tartják be. A baloldali összeborulás viszont zajlik: az MSZP és a többi törpepárt félreáll, hogy tiszta pályát hagyjanak Magyar Péteréknek, a DK pedig a bukott Jakab Péterrel erősít.