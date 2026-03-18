Politikai játszma vagy műszaki hiba a Barátság vezetéken?

Másfél hónapon belül újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság vezetéken – jelentette ki Volodimir Zelenszkij, miután az Európai Unió pénzügyi segítséget ígért a háborús károk helyreállítására. Tóth Máté energiajogász szerint azonban a helyzet távolról sem ilyen egyszerű: a műholdfelvételek és technikai adatok alapján a vezetéknek nincs látható sérülése, így a leállás mögött sokkal inkább politikai döntés, mintsem valódi műszaki hiba állhat.

A szakértő a helyzetet egy „olcsó trükkhöz” hasonlította, ahol az EU a nem létező javításokra küldött forrásokkal próbálja megkerülni a magyar vétót és finanszírozni Ukrajnát.