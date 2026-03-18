A Gyurcsány-korszak egyik legsúlyosabb ügyében lehetett érintett Magyar Péter embere

Magyar Péter egészségügyi munkacsoport-vezetője feltehetően benne volt a Gyurcsány-korszak egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyében.

Gilly Gyula neve az állami laboratóriumok privatizációja során merült fel. Felesége, Gillyné Szabó Alexandra pedig a Tisza párt egyik budapesti jelöltje. A politikust szerettük volna kérdezni a kétes üzletről, azonban nem volt elérhető se személyesen, se telefonon.

Nem vett részt saját pultozásán Magyar Péter egyik budapesti jelöltje. Gillyné Szabó Alexandrát egy 2006-os, a Gyurcsány-kormány alatt történt korrupciógyanús ügyről szerettük volna kérdezni, amelyben férje, Gilly Gyula is érintett lehetett.



A HírTV birtokába került egy levél amelyből kiderült: hűtlen kezelés miatt korábban már feljelentést is tettek. A dokumentumban az olvasható, hogy másfél milliárd forint felárral adták tovább a tisztiorvosi szolgálat laborhálózatát, amit korábban a hatóság 48 millió forintért adott el.