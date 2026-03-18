Belső válság Ukrajnában: Adóemelések, korrupciós botrányok és távozó képviselők

Miközben Kijev a belső bevételeit szinte teljes egészében a hadseregre fordítja, a hátország működtetése – a nyugdíjak, az orvosok és tanárok bére – kizárólag nemzetközi hitelekből biztosítható. A helyzetet súlyosbítja a politikai feszültség: a képviselők ódzkodnak az IMF által elvárt drasztikus adó- és rezsiemelések megszavazásától, sőt, tucatnyian a mandátumuk visszaadását fontolgatják. A gazdasági mélyrepülést újabb korrupciós botrányok tetézik: Odesszában katonák buktak le, akik fegyverraktárakat fosztottak ki, és a zsákmányt mentőautónak álcázott járművel vagy postai úton értékesítették a fekete piacon.