Kiosztották a 98. Oscar-díjakat: Tarolt az One Battle After Another

A 98. Oscar-gála rávilágított, hogy Hollywoodban az egyetlen állandó a változás, hiszen az első Oscar-díjátadó mindössze tizenöt perces vacsorája mára globális gigaprodukcióvá hízott. Az est abszolút győztese az One Battle After Another lett, amely nemcsak a legfontosabb szobrokat söpörte be, de az idén debütáló legjobb casting kategória első győzteseként is történelmet írt. Bár a tizenhat jelöléssel induló Sinners némileg alulteljesített, Michael B. Jordan kettős szerepben nyújtott alakítása vitathatatlanul kiérdemelte az aranyat. A gála nemzetközi porondján a norvég Sentimental Value bizonyult a legjobb nemzetközi film címére érdemesnek, miközben a Marty Supreme kilenc jelölés utáni nullázása az év legnagyobb bukásaként vonul be a filmévkönyvekbe. Az Avatar: Fire and Ash újabb technikai diadala és a KPop Demon Hunters animációs sikere mellett a Mr. Nobody Against Putin dokumentumfilmes győzelme is jelezte: a mozi ma is a politika és a látvány metszéspontjában lüktet, ahol a 15 perces hírnév helyett már órákig tartó szertartásokon mérik a sikert.