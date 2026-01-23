A keki pulcsis Napóleon megüzente: Lecserélné a magyar kormányt, mert nem fizetjük a számláit!

A kijevi követelőgép ismét magasabb fordulatszámra kapcsolt. Zelenszkij elnök úr, aki lassan több időt tölt nemzetközi pulpitusokon követelőzve, mint a frontvonal közelében, most éppen ránk, magyarokra haragszik. Miért? Mert mi vagyunk a „bot a küllők között”. Milyen költői kép! Ez a bot akadályozza meg ugyanis, hogy a brüsszeli elit gondolkodás nélkül, talicskával tolja át az európai adófizetők pénzét egy feneketlen kútba. A keki trikós világsztár frusztrációja tapintható. Neki nem partnerek kellenek, hanem alázatos szolgák. Olyanok, akik nem kérdeznek, csak utalnak. És itt jön a képbe a nagy európai „demokráciafelfogás”: ha egy nép választott kormánya nem áll be a háborús kórusba, akkor le kell cserélni. Zelenszkij nyíltan kimondta: kormányváltást akar Budapesten. Mert neki olyan vezetés kell, amelyik nem akadékoskodik, amikor a magyar érdekeket kellene feláldozni Kijev oltárán.