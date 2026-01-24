A közösségi média mára a mindennapjaink szerves részévé vált. Szinte minden korosztály használja, legyen szó kapcsolattartásról, szórakozásról vagy információszerzésről. A HírTV Tanösvény című műsorának adása arra a kérdésre keresi a választ: vajon a közösségi média inkább veszélyt jelent, vagy lehetőséget kínál a felhasználók számára?

A Tanösvény című műsor üzenete egyértelmű: a közösségi média önmagában nem jó vagy rossz, a döntő tényező a felhasználó hozzáállása. A tudatos médiahasználat, az időkorlátok betartása és a hiteles források előnyben részesítése segíthet abban, hogy a digitális tér inkább lehetőség legyen, mint veszély.

A szakértők szerint fontos a szülők, pedagógusok és intézmények szerepe is az edukációban, hogy a fiatalabb generációk megtanulják biztonságosan és felelősen használni az online felületeket.