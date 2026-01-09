Főbb témák:

-Beperelték az Európai Bizottságot, most Ursula von der Leyen fegyveripari ügyei vannak terítéken

- Már ma megszavazhatják az EU-Dél-Amerika közötti MERCOSUR megállapodást

A NATO megerősítené jelenlétét az arktiszi térségben, hogy megakadályozza Washington esetleges katonai beavatkozását Grönlandon – jelentette a Politico forrásokra hivatkozva. A szövetség nagykövetei csütörtökön Brüsszelben zárt ajtók mögött tartott találkozón megállapodtak abban, hogy a szervezetnek meg kell erősítenie az északi-sarki szárnyát – közölték a diplomaták, akik névtelenül nyilatkoztak a Politicónak.

Donald Trump többször kijelentette: hogy szükség esetén erőszakkal veszi át az irányítást Grönland felett, az északi-sarki területet pedig létfontosságúnak nevezte az amerikai nemzetbiztonság szempontjából. Mette Frederiksen dán miniszterelnök leszögezte, hogy Grönland, a Dán Királyság autonóm területének elfoglalására irányuló katonai kísérlet a NATO végét jelentené. Az országok úgy vélik, szükséges, hogy megnyugtassák Trumpot a régió biztonságával kapcsolatban.

A NATO-nagykövetek a brüsszeli zártkörű ülésen abban is megállapodtak, hogy kompromisszumot keresnek Trump Grönland jövőjével kapcsolatos álláspontjához. A NATO-nagykövetek a sarkvidéki védelmi kiadások növelését, több katonai felszerelés telepítését és a katonai gyakorlatok számának növelését szorgalmazták.