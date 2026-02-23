Kijev hazugságspirálja és a brüsszeli haditervek: Magyar katonákat a frontra!

Brüsszelben végleg elgurult a gyógyszer: miközben Kijev nyíltan zsarolja hazánkat az olajszállítások leállításával, az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas már magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldéséről álmodozik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hétfői tanácsülés után világossá tette: Magyarország nem hagyja magát és addig blokkol minden ukrán érdeket szolgáló döntést – beleértve a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is –, amíg a kőolajszállítás nem indul újra.
A brüsszeli tárgyalótermekben a józan ész helyett már csak a háborús pszichózis uralkodik, ahol Szijjártó Péter kénytelen volt szembesülni azzal, hogy a szomszédos Ukrajna és a brüsszeli elit nyíltan a magyar szuverenitásunk elleni támadás mellett döntött. Miközben az ukrán külügyminiszter zavarodott hümmögéssel próbálta palástolni, hogy hazudnak a Barátság kőolajvezeték állapotáról, Kaja Kallas főképviselő gátlástalanul dobta be a magyar honvédek feláldozásának ötletét. Ez a cinizmus minden határt átlép: aki elvágja a fűtésünket, az ne várja el, hogy a gyermekeinket küldjük a vágóhídra érte. A kormány válasza egyértelmű: a huszadik szankciós csomag és a hadikölcsön blokkolása érvényben marad, amíg az energiabiztonságunk helyre nem áll.
Brüsszelből Bugynár Zoltán jelentkezett.