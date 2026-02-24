Még a Telex is lebuktatta Magyar Péter legújabb emberét

A Tisza Párt legújabb borsodi reménysége, Csézy, és férje körül sűrűsödik a botrány, miután a fogyasztók megtévesztése miatt többször elmarasztalt Szabó László szakmai hitele kártyavárként omlott össze. Magyar Péter ország-világ előtt mutatta be a férfit mint kiemelkedő rákkutató szakembert, ám a valóságot még a baloldali Telex is kénytelen volt megírni: a csalásért többszörösen büntetett „tudós” valójában bizonyítatlan hatású szerekkel házalt. Az áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítők és a kuruzslás vádja olyan árnyékot vet a pártra, amelyet nem lehet egyszerű kampányfilmekkel eloszlatni.