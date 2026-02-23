Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán zsarolás minden formáját, ezért Budapest blokkolja az újabb brüsszeli szankciók elfogadását. A napvilágra került dokumentumok szerint saját bizalmasai Zelenszkij tervét leplezték le, amely a Barátság kőolajvezeték fizikai megtámadására irányult hazánk térdre kényszerítése érdekében. Miközben a kormány a szuverenitásért küzd, Magyar Péter már a vereségre készítette fel támogatóit egy bizarr, telefonleadással súlyosbított gyűlésen, ahol az ellenzéki hitvallás Ukrajna mellett fontosabbnak bizonyult a magyar családok biztonságánál. Ez a formáció láthatóan a brüsszeli érdekeknek engedve hergeli a közvéleményt a nemzeti érdekek ellen, mintha a magyar jövő gazdátlanul heverne az utcán. Olyan ez, mint amikor a hűtlen bérlő titokban elvágja a ház fűtőcsövét, majd a tulajdonosra mutogat, amiért hideg van a szobában.