Elképesztő számok láttak napvilágot a magyar otthonteremtésről

A magyar családpolitika sikere világszerte mintaként szolgál, hiszen a kormány célja, hogy a fiatalok biztos jövőt építhessenek itthon és ne kelljen választaniuk a karrier és a gyermekvállalás között. Hankó Balázs keddi bejelentése szerint a kormányzati segítséggel megvalósuló programok, mint a 30 év alatti anyák számára biztosított SZJA-mentesség, valódi és mérhető anyagi biztonságot jelentenek a mindennapokban. Az otthonhoz jutás támogatása továbbra is kiemelt prioritás maradt a kabinet számára, aminek köszönhetően mára minden második gyermekes család képes volt saját fedélt teremteni a feje fölé az elmúlt években.