Vezércikk - Brüsszel ukrán nemzeti színekbe öltözött, az ukrán érdekek számítanak

A Vezércikk mai témái az alábbiak voltak:
- Harcmező - Négy éve tart az esztelen ukrajnai öldöklés
- Rémes valóság - Magyar katonákat küldetne Ukrajnába az uniós biztos
- Pénzeszsák - A nagytőke nyíltan beállt a Tisza Párt mögé
Ismerjék meg vendégeink álláspontját is:
- Gajdics Ottó, aki 4 éve el sem hitte, hogy kitört a háború és időnként azóta is kétségbeesik a fronton történt borzalmak miatt.
- Kötter Tamás, aki 4 éve az utolsó pillanatig bízott a béke megmaradásában, majd mélyen csalódott az unió háborús hozzáállásában.
- Boros Bánk Levente, aki akkoriban nem lepődött meg a háború kirobbanásán, de azon igen, amit utána a nyugati politikai elit produkált.