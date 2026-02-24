NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Vezércikk - Brüsszel ukrán nemzeti színekbe öltözött, az ukrán érdekek számítanak

Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait. Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Brüsszel ma, az évforduló napján zsarol és fenyeget.

Vágólapra másolva!

A Vezércikk mai témái az alábbiak voltak: 

  • Harcmező - Négy éve tart az esztelen ukrajnai öldöklés
  • Rémes valóság - Magyar katonákat küldetne Ukrajnába az uniós biztos
  • Pénzeszsák - A nagytőke nyíltan beállt a Tisza Párt mögé 

Ismerjék meg vendégeink álláspontját is: 

  • Gajdics Ottó, aki 4 éve el sem hitte, hogy kitört a háború és időnként azóta is kétségbeesik a fronton történt borzalmak miatt.
  • Kötter Tamás, aki 4 éve az utolsó pillanatig bízott a béke megmaradásában, majd mélyen csalódott az unió háborús hozzáállásában.
  • Boros Bánk Levente, aki akkoriban nem lepődött meg a háború kirobbanásán, de azon igen, amit utána a nyugati politikai elit produkált.
     

 

Továbbiak a témában