Vezércikk - Brüsszel ukrán nemzeti színekbe öltözött, az ukrán érdekek számítanak

Négy éve nyögi az európai és a magyar gazdaság a háború hatásait. Magyarország a kezdettől fogva a béke oldalán állt. Ehhez képest Brüsszel ma, az évforduló napján zsarol és fenyeget.