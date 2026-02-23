Nógrádi György elmesélte, mennyit bukott a miniszterelnöki asztalnál

Nógrádi György a HírTV stúdiójában elmesélte, hogy az ulti azért is különleges, mert „visszaadja az élet igazságtalanságát”, hiszen a partnerek nem azonos esélyekkel indulnak. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy a játék kiválóan fejleszti a logikát és a politikai érzéket. A beszélgetés során elhangzott, hogy elindult az ulti hungarikummá nyilvánításának folyamata is.