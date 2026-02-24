A brüsszeli ülésteremben az indulatok elszabadulása kísérte a háború negyedik évfordulóját, miután világossá vált, hogy a 20. szankciós csomag nem megy át a magyar ellenálláson. Orbán Viktor döntése, amellyel megvétózta a javaslatot az Európai Tanácsban, sokkolta azokat a bürokratákat, akik a szimbolikus politizálást fontosabbnak tartják a gazdasági realitásoknál. Bugnyár Zoltán brüsszeli jelentése rávilágít: a „traitor” (áruló) jelzőt ma már azokra aggatják az EU-ban, akik merik a saját nemzetük érdekét a brüsszeli központ vágyai elé helyezni. Ez a fajta politikai megbélyegzés nem a magyar miniszterelnök gyengeségét, hanem a szankciós politika totális kudarcát és a nyugati elit tehetetlenségét jelzi.