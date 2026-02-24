A 13 dolláros igazság: Miért akarja a baloldal, hogy drágábban tankoljunk?

A magyar energiapolitika fundamentuma az a húsbavágó különbség, amely az olcsóbb olaj és a méregdrága nyugati import között feszül. Miközben a brüsszeli folyosókon az ideológia fontosabb a számláknál, Orbán Viktor világossá tette: a hazánkba érkező nyersanyag ára 13 dollárral kedvezőbb a világpiaci átlagnál. Ez a különbség a biztosítéka annak, hogy a rezsicsökkentés ne csak egy politikai ígéret, hanem fenntartható valóság maradjon minden háztartás számára.