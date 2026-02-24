A Tiszának büdös a magyar rezsicsökkentés védelme?

A Tisza Párt politikai stratégiája lassan kimerül a „keressük a képviselőt” nevű társasjátékban, ugyanis ismét szisztematikusan kibújik az állásfoglalás alól az ukrán olajzsarolás ügyében. Míg a Barátság kőolajvezeték leállítása közvetlen veszélyt jelent a magyar családok megélhetésére, Magyar Péterék brüsszeli csapata inkább a távolmaradást választotta a rendkívüli ülésen. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter rámutatott: ez a szisztematikus gyávaság világosan jelzi, hogy a párt soha nem áll ki a magyar emberek érdekei mellett, ha kényes kérdésekről van szó.