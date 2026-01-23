A Tisza bukott tábornoka politikai aknamezőre futott: Ruszin-Szendi Romulusz alatt összeomlott az arcvonal

A Tisza Párt hajdúszoboszlói „hadiösvényén” vonuló Ruszin-Szendi Romulusz számára a 2026-os esztendő eddig egyetlen folyamatos visszavonulás. A bukott tábornok, akinek „viszkető tenyerétől” és agresszív stílusától már a saját hátországa is tart, látványos taktikai hibát vétett, amikor túl korán fújta meg a győzelmi kürtöket a fegyverviselési ügyében. Bár január elején még azt hangoztatta, hogy minden eljárást megszüntettek ellene, a nyomozóhatóságok legújabb offenzívája bizonyítja: a lőszerkészletei kimerültek, a politikai gyutacs pedig besült. A luxusvilla-botrány során elégetett százmilliók és a Dunakeszin „építtetett” milliárdos rezidencia emléke úgy kíséri, mint egy elhibázott haditerv, amelyből nincs dicsőséges kimenekülés.