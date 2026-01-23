A Tisza bukott tábornoka politikai aknamezőre futott: Ruszin-Szendi Romulusz alatt összeomlott az arcvonal

A Tisza Párt „csodafegyverének” szánt ex-vezérkari főnök hadműveletei sorra vallanak kudarcot: Ruszin-Szendi Romulusz alatt nemcsak a morális arcvonal omlott össze, de a muníciója is látványosan kifogyott. Miközben a bukott tábornok diadalittasan hirdette fegyvere visszaszerzését, a valóság kíméletlenül arcul csapta: a hatóságok újra támadásba lendültek, és a luxusvilla-botrány sötét árnyai is utolérték a politikai aknamezőn.
A Tisza Párt hajdúszoboszlói „hadiösvényén” vonuló Ruszin-Szendi Romulusz számára a 2026-os esztendő eddig egyetlen folyamatos visszavonulás. A bukott tábornok, akinek „viszkető tenyerétől” és agresszív stílusától már a saját hátországa is tart, látványos taktikai hibát vétett, amikor túl korán fújta meg a győzelmi kürtöket a fegyverviselési ügyében. Bár január elején még azt hangoztatta, hogy minden eljárást megszüntettek ellene, a nyomozóhatóságok legújabb offenzívája bizonyítja: a lőszerkészletei kimerültek, a politikai gyutacs pedig besült. A luxusvilla-botrány során elégetett százmilliók és a Dunakeszin „építtetett” milliárdos rezidencia emléke úgy kíséri, mint egy elhibázott haditerv, amelyből nincs dicsőséges kimenekülés.