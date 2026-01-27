Beláthatatlan következményekkel szembesülne Magyarország

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: látni kell az összefüggéseket a nemzetközi olajvállalatok, a brüsszeli döntések és a Tisza párt emberei között. Vitályos Eszter szerint ugyanis Orbán Anita, Magyar Péter újonnan kinevezett külügyi vezetője Soros György és Bajnai Gordon mellett szerepel, így nyíltan fel kellene vállalnia, hogy az általuk képviselt politikát folytatná.