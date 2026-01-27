Összenő, ami összetartozik: A vörös szegfűsök most a Tisza partján keresik a húsosfazekat

„Összenő, ami összetartozik” – tartja a mondás, és ez most a magyar politikában látványosan beigazolódott. A HírTV Paláver című műsorában elemezték a legújabb, sokkoló fejleményt: az MSZP maradéka, a Horn Gyula-i örökség utolsó bástyái most a Tisza Párt szoknyája mögé bújva remélik a politikai túlélést a közelgő választásokon. Ezzel végleg lehullt a lepel Magyar Péter „harmadik utas” meséjéről: aki eddig azt hitte, hogy a Tisza valami újat hoz, az most szembesülhet a rideg valósággal. Ez nem új erő, ez a régi baloldali összefogás, csak pepitában – vagy éppen divatosnak hitt gárdamellényben. A stúdióban Bayer Ilona vezetésével szedték ízekre a helyzetet: a szocialisták megjelenése a Tisza mögött nem erősítés, hanem egy óriási politikai béklyó, amely a mélybe húzza a magát messiásnak képzelő pártelnököt.