Megkukult a „professzor”: Sándor Fegyir beismerő hallgatása a Tisza-paktumról és a fenyegetésekről

Úgy tűnik, a kaviárszagú diplomácia elvette a bátorságát a nagy hírű „harcosnak”. Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete kedden nem kapott jelest a szóbeli vizsgán. Miután Szijjártó Péter külügyminiszter a hivatalába rendelte, hogy magyarázatot kérjen Zelenszkij legújabb, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot érintő maffia-stílusú fenyegetéseire, a nagykövet kifelé menet a hátsó kijáratot kereste volna – ha teheti. De ott várták. A kérdések záporoztak!

Kínos csend, lesütött ukrán szemek és sietős léptek. A „professzor úr” úgy tűnik, csak akkor beszédes, ha támogatást kell kérni, de ha a magyar nemzeti érdek védelmével szembesítik, hirtelen elfelejt magyarul. A hallgatás azonban felér egy beismerő vallomással: Kijev és a Tisza Párt között a szövetség megköttetett, a cél pedig a magyar szuverenitás felszámolása.