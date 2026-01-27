A héten indul a nemzeti petíció postázása

A kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha nem állunk a sarkunkra, és nem jelentjük ki erőteljesen, hogy mi nem fizetünk, akkor bele fognak bennünket préselni egy olyan adósságba, amit a dédunokáink is fizetni fognak.

Orbán Viktor a bizottság tervéről elmondta, a legfrissebb dokumentumban Ukrajna vonatkozásában 800 milliárd dollárnyi pénzügyi forrásról beszélnek, ami nem tartalmazza a katonai kiadásokat, amely pluszban a 700 milliárdot is meghaladhatja.

A nemzeti petíciót a héten kezdik el postázni, az íveket pedig március 23-ig lehet majd visszaküldeni. A nemzeti petíciós ívek visszaküldése ingyenes lesz.

A kormányszóvivő arra hívta fel a figyelmet az Igazság Órájában, hogy a kormány a fontosabb témában mindig kikéri az emberek véleményét, amivel a miniszterelnök is érvelni tud az Európai Unióban.

Kép forrása: Magyarország Kormánya