Összefogás született egy nemes cél érdekében

Csaknem félmillió eurót gyűjtöttek össze az olasz emberek annak a csendőrnek, aki kollégáját védve lőtt le egy szíriai migránst. Az elsőfokú ítéletet követően nem csak három év börtön kapott, ha nem 50 millió forintnak megfelelő kártérítést is ki kell fizetnie a bűnöző családjának. Ezért a „La Veritá” nevű jobboldali napilap gyűjtést indított a három gyermekes csendőr részére, ami a vártnál is jobban sikerült.
Óriási szolidaritásról tettek tanúbizonyságot az olasz emberek, amikor 450 000 eurót, vagyis 180 millió forintnak megfelelő pénzösszeget gyűjtöttek össze annak a csendőrnek, aki egy szír rablót lőtt meg, amikor a bevándorló a kollégáját késsel megsebesítette.
A „La Verítá” nevű jobboldali napilap azért indított gyűjtést a rendvédelmi dolgozó számára, mert a fizetéséből sem kártérítést, sem pedig a perköltséget nem tudta fedezni. Márpedig ezeket a költségeket már az elsőfokú ítélet után ki kell fizetni és nem lehet megvárni a végleges bírói döntést.