Összefogás született egy nemes cél érdekében

Óriási szolidaritásról tettek tanúbizonyságot az olasz emberek, amikor 450 000 eurót, vagyis 180 millió forintnak megfelelő pénzösszeget gyűjtöttek össze annak a csendőrnek, aki egy szír rablót lőtt meg, amikor a bevándorló a kollégáját késsel megsebesítette.

A „La Verítá” nevű jobboldali napilap azért indított gyűjtést a rendvédelmi dolgozó számára, mert a fizetéséből sem kártérítést, sem pedig a perköltséget nem tudta fedezni. Márpedig ezeket a költségeket már az elsőfokú ítélet után ki kell fizetni és nem lehet megvárni a végleges bírói döntést.