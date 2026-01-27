Brüsszeli bábjáték: A Tisza Párt nem semleges, csak gyáva – Orbán Viktor üzent a „hazai kiszolgálóknak”

Náluk nem téma a kimaradás, mert Brüsszel a háborús készülődés lázában ég, a hazai kiszolgálók pedig, élükön a Tisza Párt vezetésével, csupán azt a feladatot hajtják végre, amire a központból utasítást kapnak – tette világossá Orbán Viktor miniszterelnök, rámutatva arra a nyilvánvaló összefüggésre, hogy az Európai Néppárt frakciójába önként belépő politikai formáció sosem fogja a magyar érdekeket a birodalmi parancs elé helyezni, így a nemzeti szuverenitás védelme helyett a globális érdekek kiszolgálása zajlik a szemünk előtt.

A miniszterelnök szerint a választás tétje a függetlenség vagy a kockázatos kiszolgáltatottság.