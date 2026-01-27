Zsigmond Barna Pál: Az EU beavatkozik Magyarország szuverenitásába a REPowerEU rendelettel

Zsigmond Barna Pál elmondta: a rendelet sérti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is, ezért mindkét ország az Európai Bíróság elé viszi az ügyet. Az államtitkár kiemelte, hogy az Európai Unió egyhangúság helyett többségi döntéshozatallal elfogadta a rendeletet, annak ellenére, hogy mindez nemzeti hatáskör lenne. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyarok továbbra is a legalacsonyabb rezsiszámlát fizethessék Európában.