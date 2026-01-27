NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Latorcai Csaba: Kapitány István a nyugati multiktól vásárolna gázt és energiahordozókat

Kapitány Istvánnak az az érdeke, hogy a nyugati multik által árusított gázt és energiahordozókat vásárolja meg Magyarország.

Így reagált a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a Tisza Párt energetikai szakemberének kijelentésére. Kapitány István ugyanis nemrég arról beszélt az ATV-ben: azon fog dolgozni, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról. Latorcai Csaba azt is hozzátette, hogy Kapitány István azokat a multicégeket támogatná politikusként, akiknek az elmúlt években dolgozott, így nem a magyar családokat részesítené előnyben. 

 

