Latorcai Csaba: Kapitány István a nyugati multiktól vásárolna gázt és energiahordozókat

Így reagált a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes a Tisza Párt energetikai szakemberének kijelentésére. Kapitány István ugyanis nemrég arról beszélt az ATV-ben: azon fog dolgozni, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról. Latorcai Csaba azt is hozzátette, hogy Kapitány István azokat a multicégeket támogatná politikusként, akiknek az elmúlt években dolgozott, így nem a magyar családokat részesítené előnyben.