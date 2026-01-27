Remegő lábak a Bem téren: Úgy kiosztották Zelenszkij emberét, hogy a saját autóját sem találta

A nap legszórakoztatóbb, egyben legtanulságosabb jelenete a Bem téren játszódott le. Sándor Fegyir, a „lövészárok-professzor” diplomáciai karrierje mélypontjára ért: a Külügyminisztériumban olyan határozott fejmosást kapott a magyar érdekek megsértése és a fenyegetőzések miatt, hogy szemtanúk szerint távozáskor azt sem tudta, merre parkolt le a szolgálati autóval. A zavarodott menekülés tökéletes szimbóluma a kijevi politika budapesti kudarcának.

De nem csak a diplomáciában áll a bál. A Tisza Párt végre megmutatta valódi arcát: miközben a kampányban Kánaánt ígértek, legújabb egészségügyi szakértőjük már arról értekezik, melyik kórházakra kellene lakatot tenni. Úgy tűnik, náluk a „fejlesztés” a bezárás szinonimája – pont úgy, ahogy a globalista tankönyvekben meg van írva. És a hab a tortán: Ruszin-Szendi Romulusz, a „Luxustábornok” vádolja a kormányt háborús riogatással. Az az ember beszél, aki szó nélkül küldené a vágóhídra a magyar fiatalokat egy idegen háborúban, most pedig a béketábort támadja. Ez már nem is kettős mérce, ez tiszta elmebaj.