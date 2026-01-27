Az edzőtermi drog? Így verik át a hobbisportolókat a méregdrága, túlárazott koffeinbombákkal

Miközben a konditermek öltözőiben mindenki a legújabb edzés előtti italporok csodahatásáról suttog, a tudomány csendben, de kíméletlenül rántja le a leplet a marketinges maszlagról. Halmai Mónika, a BME vegyészmérnök PhD hallgatója és a tudományos nagykövet magyar tudomány éve programjának arca saját kíváncsiságból vizsgálta be a shakerek tartalmát, és az eredmény kijózanítóbb egy jeges zuhanynál. A kutató rámutatott: ezek nem varázsszerek, hanem koncentrált hatóanyag-kombinációk, amelyeknél a koffein-túladagolás valós veszély, hiszen egyetlen adag akár négy kávé erejével is felérhet. Ha pedig ezt még megküldjük egy energiaitallal, a szívdobogás és remegés garantált, a várt teljesítményjavulás helyett pedig csak a rosszullét marad.