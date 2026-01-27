1000 forintos benzin és milliós gázszámla? Aljas jogi trükkel zárnák el a gázcsapot, de a bíróságon találkozunk!

Brüsszelben ismét az orosz energiaimport lett a főgonosz, de a „demokratikus” döntéshozatal jegyében most a józan észt is kiszavazták a teremből. Zsigmond Barna Pál államtitkár világossá tette: a kormány nem asszisztál ehhez az ipari méretű öngyilkossághoz, ezért azonnal az Európai Bíróság elé citáljuk az Uniót a nyilvánvaló jogi csűrés-csavarás miatt. Hortay Olivér szakértő számai sokkolóak: ha a brüsszeli elit akarata érvényesül, a rezsicsökkentés veszélye azonnal húsbavágó valósággá válik, a magyar családoknak évente félmillió forintot húznának ki a zsebéből, a kutakon pedig az 1000 forintos benzinár köszönne vissza ránk.