Cigit kért a holttest felett? – Sokkoló részleteket árult el az ügyvéd a belvárosi gyilkosról

„Mindent tudunk és mindent látunk” – ezekkel a súlyos szavakkal kezdte értékelését Lichy József, miután szembesült a biztonsági kamera rögzítette képsorokkal. A felvételek nem hagynak kétséget: a cselekménysor, az előzmények és a gyanúsított utólagos, hátborzongató viselkedése egyértelműen kirajzolódik. Az ügyvéd szerint a látottak olyan mély kegyetlenségről és brutalitásról tanúskodnak, amely párját ritkítja, és amelytől még egy semleges szemlélőnek is eláll a lélegzete. A tragédia nem egy véletlen elesés következménye volt. A sértett ugyan a végén a földre zuhant, de a halálát két, elemi erejű és félelmetesen célirányos ütés okozta. A gyanúsított mozgása, a támadás koreográfiája mind arra utalnak: ez nem hirtelen felindulás, hanem egy előre eltervezett, bosszúvágytól fűtött akció volt.