Cigit kért a holttest felett? – Sokkoló részleteket árult el az ügyvéd a belvárosi gyilkosról

Egy felhőtlennek indult éjszaka, amely a pokolba torkollott Budapest szívében. A belvárosi tragédia óta csak gyűlnek a kérdőjelek, de most Lichy József, az elhunyt fiú családjának ügyvédje megtörte a csendet. Miután megtekintette a szórakozóhely biztonsági felvételeit, egyértelművé vált: itt nem egy szerencsétlen véletlenről, hanem egy hidegvérrel végrehajtott, brutális támadásról van szó. Miközben a fiatal áldozat az életéért küzdött, támadója olyan közönnyel gyújtott rá egy cigarettára, ami még a sokat látott jogászokat is sokkolta.
„Mindent tudunk és mindent látunk” – ezekkel a súlyos szavakkal kezdte értékelését Lichy József, miután szembesült a biztonsági kamera rögzítette képsorokkal. A felvételek nem hagynak kétséget: a cselekménysor, az előzmények és a gyanúsított utólagos, hátborzongató viselkedése egyértelműen kirajzolódik. Az ügyvéd szerint a látottak olyan mély kegyetlenségről és brutalitásról tanúskodnak, amely párját ritkítja, és amelytől még egy semleges szemlélőnek is eláll a lélegzete. A tragédia nem egy véletlen elesés következménye volt. A sértett ugyan a végén a földre zuhant, de a halálát két, elemi erejű és félelmetesen célirányos ütés okozta. A gyanúsított mozgása, a támadás koreográfiája mind arra utalnak: ez nem hirtelen felindulás, hanem egy előre eltervezett, bosszúvágytól fűtött akció volt.