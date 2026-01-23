Derekasan küzdöttek az elemekkel

A világ egyik legextrémebb hosszútávú versenyét immár hetedik alkalommal tartották meg a Föld egyik leghidegebb lakott településén, ahol nemcsak a táv, hanem a dermesztő hideg is komoly kihívás elé állította a résztvevőket.

Ötven versenyző rajtolt el korán reggel a Föld egyik leghidegebb lakott helyén, hogy teljesítse a maratoni távot. Az elszánt versenyzők -41 fokos hőmérsékletben futották le a maratont. A résztvevők között volt Alexei Smertin, az 50 éves orosz nemzeti labdarúgócsapat korábbi kapitánya. Smertin 50 óra 4 perc alatt teljesítette az 45 km-es pályát, és a saját korosztályában nyert.

