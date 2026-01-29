Exkluzív részletek a Tisza Párt belső válságáról

Szerinte a szervezetben „kivégzőosztag-módszerekkel” semmisítik meg azokat, akik útban vannak a pozíciókért folytatott harcban. Vajon egyedi esetről van szó, vagy rendszerszintű a válság a TISZA háza táján? Kollégánk, Futó Boglárka telefonon érte el a politikust.