Exkluzív részletek a Tisza Párt belső válságáról

Belső hatalmi harcok, eltaposott sorsok és morális válság: Járdány Vanda súlyos vádakkal távozott Magyar Péter közösségéből. A politikus Facebook-bejegyzésében megerősítette: sem emberileg, sem politikailag nem tud tovább közösséget vállalni a párttal.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
Szerinte a szervezetben „kivégzőosztag-módszerekkel” semmisítik meg azokat, akik útban vannak a pozíciókért folytatott harcban. Vajon egyedi esetről van szó, vagy rendszerszintű a válság a TISZA háza táján? Kollégánk, Futó Boglárka telefonon érte el a politikust.

 

 

