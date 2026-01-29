Mérlegeli az Irán elleni támadást Donald Trump

Hatalmas hadiflottát küldött Irán közelébe az amerikai elnök. Donald Trump leszögezte, hogy készen állnak csapást mérni, amennyiben a perzsa állam nem egyezik meg Washingtonnal. Az amerikai elnök azt szeretné, hogy a teheráni vezetés mielőbb tárgyalóasztalhoz üljön. A közel-keleti országban folytatódnak a demonstrációk, miközben egyre kisebb a mozgástere az iráni vezetésnek.

Egyre több katonai egységet vezényel a Közel-Keletre az Egyesült Államok. USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó harci csoportja a Dél-kínai-tengerről érkezik. Mintegy 35 F-15-ös Strike Eagle vadászgépeket telepítettek Jordániába. Valamint légi utántöltő repülők érkeztek az Al Udeid légibázisra Katarba. A stratégiai nehézbombázók, valamint a tengeralattjárók helyzete azonban továbbra is ismeretlen.

Irán külügyminisztere figyelmeztetett, hogy a perzsa állam erőteljesen reagál minden amerikai katonai műveletre. De Abbas Araghchi nem zárta ki egy új megállapodás megkötését Teherán nukleáris programjáról.