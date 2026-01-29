NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Itt tart a nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatban

Az ügy legújabb fejleményeiről Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője nyilatkozott.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Budai Gyula: ,,Megérkezett a belügyminiszternek a válasza arra az írásbeli kérdésemre, amelyben arról érdeklődtem, hogy hol tart a nyomozás Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatban. A válasz egyértelmű volt: folyik a nyomozás az ügyben, amiből az következik, hogy minden valótlan, amit a volt vezérkari főnök korábban állított vagy mondott, hogy megszüntették vele szemben az eljárásokat és a fegyvereit, a fegyverét visszakapta."

 

