Rezsicsökkentés a fagyban és harc a brüsszeli háborús fanatizmus ellen

A januári rendkívüli hidegben a kormány jelentős rezsicsökkentéssel segíti a családokat, miközben elindul a Nemzeti Petíció is a brüsszeli háborús finanszírozás ellen. A Paláver legutóbbi adásában Dezse Balázs és a hallgatók nemcsak a 30 százalékos gázár-kedvezmény technikai részleteit vitatták meg, hanem rávilágítottak a Tisza Párt belső viszonyaira is, ahol egyre többen emlegetnek diktatórikus módszereket.