Nemi erőszak és drogkereskedelem: így dőlt romba az amszterdami integrációs mintaprojekt

Az ötlet mögött idealista gondolat is állt. A holland fiatalok segítenek a menekültstátusszal rendelkező személyeknek a beilleszkedésben és közösséget alkotnak, cserébe támogatott bérleti díjat – mindössze havi 300 eurót élveznének egy olyan városban, ahol az árak az egekbe szöktek.

Ez a konkrét integrációs projekt gyakorlatilag kezdetektől kudarcra volt ítélve. 125 hollandot és 125 bevándorlót menedékkérőt próbáltak integrálni egy lakhatási projekt keretében. A lakásépítő szövetkezet le akarta állítani a Stek Oost vegyes lakásépítési projektet, mert már nem tudta garantálni a lakók és a dolgozók biztonságát. Ez derül ki az Amsterdam város és a lakásépítő társaság bizalmas dokumentumaiból.

A 2018-as indulás után hamarosan bajok támadtak. Erőszakos incidensek történtek, sok probléma adódott a zavart menekültstátuszúakkal, és egy erkölcsi ügy is felmerült.

2023 nyarán ismét több súlyos biztonsági probléma merül fel a komplexumban. Kábítószer-kereskedelem folyik, verekedések történnek, és a lakásépítő társaság gyanítja, hogy az egyik stúdióban csoportos nemi erőszak történt. Amikor a lakásépítő társaság saját alkalmazottai is fenyegetést kapnak, a Stadgenoot úgy dönt, hogy elért a határ. A társaság értesíti az amszterdami önkormányzatot, hogy le akarja állítani a projektet.