Karácsony Gergely a Tisza frakcióval együtt tovább nehezíti a 13. kerület lakóinak életét

Szepesfalvy Anna: ,,Itt azért meg fog mutatkozni, hogy ki-ki mellett áll, ez ugye zárt ülésen tárgyalandó, tehát azért a nyilvánosság korlátosan fogja megismerni azt, hogy mi zajlik ebben az ügyben, de hát azt gondolom, hogy maga a döntés utána nyilvános lesz közérdekből, és ott el fog dőlni, hogy végül Karácsony Gergely a Tisza frakció pártját fogja hajózás mentén, és tovább nehezedik a 13. kerületieknek élete, vagy esetleg végre egyszer megtörténik az, hogy akár a Tisza frakciónak, akár pedig Karácsony Gergelynek végül az embereknek az érdeke lesz fontosabb, és ennek megfelelően döntenek."