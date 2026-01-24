Lázár János: Amikor Orbán Viktor kormányozza az országot, akkor minden magyar előrébb juthat

Lázár János építési és közlekedési miniszter a rendezvényen külön köszöntötte a cigány magyar honfitársakat, és hangsúlyozta a munka és a család fontosságát. Elnézést kért korábbi, félreérthető kijelentéseiért, és megerősítette, hogy mindig a cigány közösségért dolgozott. Kiemelte, hogy a 2026-os választás tétje a biztonság, a béke és a magyarok előrejutása, valamint hogy a Fidesz kormányzása alatt minden magyar előrébb juthat, míg a baloldal adóemelésekkel és megszorításokkal terhelné az országot.